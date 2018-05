ROMA – Quanti sognano un amore che vada oltre le apparenze? Di certo lo sogna Ringhio, un dolce cane il cui unico difetto, se di difetto si può parlare, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è un muso non proprio bellissimo, almeno secondo i canoni estetici comuni. Un muso che è così da quando Ringhio aveva due mesi.

Non si sa se a causarlo sia stato il morso di un altro cane o un incidente, o se sia il risultato dei tanti maltrattamenti subiti da questo labrador con il muso da bulldog francese.

Gli effetti più gravi di questa che, a tutti gli effetti, è una malformazione, è un setto nasale fortemente deviato, la mancanza di quasi tutti i denti dell’arcata superiore e di una parte di un orecchio, la cecità ad un occhio, i bulbi oculari fuori dalle orbite. A parte questo Ringhio non ha problemi di salute particolari. Ma il risultato di questo muso è che nessuno ancora l’ha voluto adottare.

Eppure questo cagnolone è “la gioia di vivere fatta cane”, spiega a La Stampa Giovanna Riccardelli, che da quattro mesi sta promuovendo la sua adozione:

“Era stato avvistato per la prima volta su una strada ad alto scorrimento in provincia di Roma, probabilmente dove è stato abbandonato, per poi “riapparire” ore dopo davanti alla scuola elementare di Rocca Priora, alla ricerca di coccole e compagni di gioco. Ma quando lo hanno visto in faccia, le mamme si sono spaventate e hanno chiamato l’accalappiacani”.