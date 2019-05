ROMA – Un gabbiano afferra in strada un topo e se lo mangia. Accade in zona Ponte Milvio a Roma e il video lo pubblica Dagospia su Instagram, prima di essere ripreso per essere ripubblicato su Youtube,

“Caccia grossa a Roma: un gabbiano acchiappa e divota un topo in strda. E’ la derattizzazione fai-da-te ideata dall’amministrazione Raggi” scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. Il filmato si conclude poi con un ironico “grazie Raggi”.

Su Instagram, molti utenti non hanno gradito l’ironia e si sono chiesti cosa c’entri la Raggi con tutto questo, come a voler dire che a Roma i topi ci sono sempre stati. Altri sono invece di diverso avviso e citano situazioni poco gradevoli come topi che nidificano sotto cassonetti della spazzatura che, a Roma, non verrebbe raccolta con la frequenza giusta. Altri ancora se la prendono (a ragione) con lo scarso senso civico dei romani.

Raggi o non Raggi, si può senza dubbio dire che topi e gabbiani, quest’ultimo una volta un uccello di mare, sono decisamente aumentati, a Roma, negli ultimi anni.

