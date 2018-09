ROMA – Tre serpenti trovati in tre diversi luoghi in pieno centro, con uno dei tre che si era piazzato davanti alla porta di un appartamenti. E’ acccaduto in questi giorni a Roma. Il caso che più ha spaventato i cittadini è il ritrovamenteo avvenuto sabato 8 settembre intorno alle ore 22: un serpente è stato infatti ritrovato da una ragazza sul pianerottolo di un appartamento di via Angelo Brunetti, a due passi dalla centralissima Piazza del Popolo e via del Corso.

Non si tratta di un serpente esotico scappato da qualche teca, ma bensì di un rettile selvatico. Non è chiaro come sia potuto entrare nella palazzina: forse era nel vicino Tevere o in qualche gioardinetto pubblico. Il rettile vagava per le scale alla ricerca di una via di uscita. L’animale è stato ripreso dai cellulari dei condomini del palazzo.

Gli altri due serpenti sono stati rinvenuti in via della Croce e in via Vittoria: quest’ultimo è riuscito a sfuggire alla cattura infilandosi in un tombino. E così a Roma è ormai emergenza animali selvatici e non: topi, gabbiani, cinghiali avvistati più volte nella zona nord della città, una volpe a piazza Cavour e due tacchini vicino ai bidoni della spazzatura, avvistati a luglio a Monteverde.

Tornando al rettile trovato per le scale in via Angelo Brunetti, i condomini hanno immediatamente chiamato i carabinieri che hanno invitato a chiamare prima i vigili del fuoco e poi il gruppo forestale. Infine l’invito a sentire la protezione civile. Nessuno poteva però occuparsi del recupero dell’animale e così i condomini si sono occupati direttamente del recupero dell’animale, cercando uno specialista direttamente su Internet.

Nessuno ha però risposto al numero, essendo le 17,30. Nuovamente allertati, dopo circa un’ora e mezza dal particolare ritrovamento, sono quindi arrivati sul posto i carabinieri che hanno messo in salvo l’animale chen el frattempo era aarrivato in strada.