ROMA – Un toro bloccato il traffico in via Silvestri, alle porte del quartiere romano di Bravetta e non molto lontano dal quartiere di Monteverde. L’animale era fuggito, insieme a due mucche, probabilmente dai vicini terreni della Valle dei Casali. Si tratta di una vasta area ricca di casali, fattorie didattiche ed agriturismi che si trova non molto lontano dal centro di Roma.

L’animale, già da via Zoega camminava sui marciapiedi e sulle automobili, avvicinandosi anche senza paura alle persone. Ad intervenire per riportare il toro sul prato da cui era scappato insieme ad altre mucche scappate anch’esse, un’automobile dei vigili urbani del gruppo Monteverde.

Gli agenti, nel frattempo hanno rintracciato il proprietario e l’uomo, con l’aiuto di altre persone, è andato a riprendersi l’animale per riportarlo nel recinto. Il video di quanto accaduto è finito sulla pagina Twitter “Riprendiamoci Roma”.

Nei giorni scorsi, un veterinario di 52 anni è stato ucciso da un toro che l’ha assalito mentre stava visitando un vitellino. L’uomo sarebbe stato incornato dal toro al torace, in un punto che ha lasciato poca speranza al medico. Il veterinario era originario di Ponte delle Alpi in provincia di Belluno e stava svolgendo una visita di routine nel piccolo allevamento della suocera quando è stato aggredito dall’animale. All’arrivo dei soccorsi il toro, trovato a pochi metri di distanza dal corpo senza vita del medico, era in stato di evidente agitazione ed è stato sedato per permettere agli operatori di intervenire.