ROMA – In via Panattoni, zona Cassia Antica a Roma, una donna in auto riprende col telefonino circa venti cinghiali che passeggiano indisturbati. Sono le 6,20 di mattina: la donna sta passando nei pressi della Riserva Naturale dell’Insugherata a Roma Nord, la zona della Capitale tra le più colpite dalla presenza ormai costante di questi animali in strada.

Qui, secondo quanto dice la donna protagonista del filmato e scrive il blog Vignaclarablog.it, nessuno controlla gli sconfinamenti dalla Riserva che ha una recinsione in larga parte fatiscente, con i cinghiali che spesso sconfinano sulla strada che si trova accanto.

I cinghiali sono animali selvatici che, non appena trovano un luogo in cui possano sfamarsi senza fatica o pericolo, cominciano a frequentarlo regolarmente. E in zona, come in molti parti della città, di rifiuti non raccolti ce ne sono moltissimi.

Il video è stato girato sabato ed è finito sulla pagina Facebook “Roma ai tempi di Virgi”. In tutto i cinghiali sono quasi venti. La donna non nasconde una certa paura: “Non è possibile che qui nessuno possa fare nulla” dice inizialmente. Poi, rivolgendosi ai cinghiali, aggiunge: “Mica mi sali sulla macchina”.