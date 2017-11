SANREMO – Romeo è un gatto tigrato che l’Asl 1 di Imperia ha allontanato dall’ospedale Borea di Sanremo dove viveva da più di dieci anni. L’animale, nelle ore scorse è scappato dall’abitazione dell’infermiera che lo aveva accolto per evitare che venisse trasferito in una colonia felina o in un gattile. Il micio, con ogni probabilità, cercherà di tornare in quella che considera la sua vera casa: l’ospedale.

Per il gatto, benvoluto da pazienti e personale sanitario che lo avevano adottato e accettavano di buon grado il suo girovagare tra la portineria e la sala d’attesa del pronto soccorso, si è mobilitato anche il presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) che ha denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Imperia il direttore sanitario dell’ospedale di Sanremo, Giovanni Bruno, per violazione della legge 281/91 e per maltrattamento di animali.

L’Ansa pubblica una foto del micio che, si spera, possa tornare nell’ospedale di Sanremo.