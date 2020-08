Il toro Casimiro cerca casa. L’appello su Instagram di Romina Power fa il boom di risposte

Romina Power cerca una casa per il toro Casimiro. La cantante italoamericana ha suscitato molto interesse tra i suoi fan con un appello su Instagram in chiede aiuto per accogliere Casimiro, toro di 30 mesi e 700 kg di peso di razza Bruna Alpina.

Casimiro era stato salvato dalla macellazione lo scorso Natale, quando era ancora un vitellino. L’associazione Azzurro Ionio di Manduria, in provincia di Taranto, aveva organizzato una colletta mettendo in vendita dei voucher corrispondenti a 100 grammi di carne, per trovare i 1000 euro necessari ad acquistarlo.

Il presidente dell’associazione Francesco Di Lauro, rimasto stregato dalla dolcezza del vitellino, lo ha poi comprato.

In sette mesi però Casimiro è diventato bello grande. Non può più stare nel box dell’azienda zootecnica Santa Fara di San Pancrazio Salentino dove era stato ospitato.

L’associazione, che fino ad oggi ha sostenuto le spese di mantenimento, non può più occuparsene. Anche perché Casimiro inizia ad occupare gli spazi che servono ad ospitare anche gli altri animali da reddito dell’azienda.

In suo soccorso è ora intervenuta Romina Power che ha pubblicato una sua foto su Instagram. “Toro Casimiro cerca casa”, ha scritto dopo aver chiesto aiuto anche allo Zoo Safari di Fasano che purtroppo ha dovuto declinare l’invito pur riconoscendo la “nobilissima iniziativa” di Romina.

Grazie al suo intervento però in tantissimi hanno risposto all’appello e già quattro strutture si sono offerte di ospitare il Toro Casimiro. Una è in Veneto e tre in Puglia. Presto l’animale traslocherà in uno spazio a lui più consono.