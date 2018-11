SKOKOMISH – Lo Stato di Washington è stato colpito da forti piogge e decine di salmoni sono finiti sulla strada allagata. Lo strano fenomeno è stato ripreso dagli automobilisti su una strada che passa vicino al fiume Skokomish nella contea di Mason, la sera di domenica 4 novembre.

I salmoni saltellano su un piccolo tratto di strada della Us Highway 101 coperta da alcuni centimetri d’acqua. Terri Sue ha ripreso i salmoni che attraversano la strada dopo aver atteso a bordo strada, in un tratto in cui l’acqua è più profonda.

Alexis Leonard alleva pesci. Alla Cnn ha raccontato che questo tipo di pesce si riproduce tra le insenature che sorgono vicino al fiume Skokomish. Quando queste insenature si allagano, il salmone va ovunque finendo anche per perdersi: “Se sono fortunati, ritroveranno il fiume dall’altra parte a strada – spiega Leonard -. Se non lo sono, restano bloccati”.