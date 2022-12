Salva un cane ucraino con il nuovo calendario digitale dell’Avvento

Sono ventiquattro i cani salvati dalla guerra in Ucraina i protagonisti di un singolare calendario dell’Avvento. L’iniziativa è nata per favorire le adozioni dei cani salvati dalla guerra. Come?Attraverso l’acquisto del Calendario dell’Avvento promosso da Innovet per Lndc Animal Protection, associazione senza fini di lucro che dal 1950 si occupa di tutelare la vita e i diritti degli animali. L’acquisto di questo calendario permetterà inoltre di donare prodotti per la salute di tutti i cani che, oggi, sono ospiti dei canili ucraini in condizioni disastrose.

Per regalare un Natale felice ai cani salvati dalla guerra in Ucraina basta registrarsi qui.