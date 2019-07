SAN FELICE CIRCEO (LATINA) – Sono andati in macchina a San Felice Circeo (Latina) per una domenica in spiaggia, al mare. Ma hanno lasciato il loro cane, un cucciolo di due mesi, chiuso nel bagagliaio dell’auto, sotto il sole, con temperature vicine ai 50 gradi.

Per fortuna un ragazzo passando nel parcheggio ha sentito i guaiti disperati del povero animale. Ha chiamato i soccorsi dallo stabilimento e alla fine il vetro dell’auto è stato sfondato e il cucciolo tolto da quella trappola infernale.

Il cagnolino, un incrocio con un pastore maremmano, era in fin di vita. La sorte ha voluto che passasse di lì una veterinaria, che lo ha rianimato. Il cucciolo è stato quindi portato d’urgenza in clinica, dove è stato medicato. Ha una prognosi di una settimana e la speranza è che possa salvarsi, come spiegano i volontari che l’hanno messo in salvo, dell’associazione Chance for Dogs.

Nei confronti dei proprietari dell’auto è stata sporta denuncia. Il cane è stato tolto loro e verrà dato in adozione a qualcuno che, si spera, lo tratti degnamente. (Fonte: Facebook Chance for Dogs)