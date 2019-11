SAN FRANCISCO – Una maialina per placare l’ansia dei passeggeri: si chiama LiLou, ha 5 anni, ed è appena stata assunta all’aeroporto di San Francisco. Si aggira con un berretto da pilota tra i corridoi dello scalo lasciandosi avvicinare dai turisti in attesa di imbarco e mettendosi in posa per le foto.

LiLou è la prima arruolata di un programma di Pet Therapy che l’aeroporto californiano ha avviato per placare lo stress da viaggio di chi transita all’interno dello scalo. Per attirare l’attenzione sa alzare uno zoccolo in segno di saluto e sa persino suonare un pianoforte giocattolo. Insieme ad altri colleghi, di diverse specie, offrirà momenti di ilarità e benessere contribuendo a creare un clima accogliente, per chiunque ne avesse bisogno.

“Le persone sono molto felici di distrarsi dal viaggio, dalle loro routine, sia che volino per le vacanze sia se sono in aeroporto per lavoro”, ha detto la proprietaria, Tatyana Danilova. Quando non è in servizio LiLou vive con lei in un appartamento a San Francisco: insieme fanno addestramento e lunghe passeggiate. “LiLou ama interagire con le persone da sempre”, ma ha anche un difetto: “Come ogni preda, non le piace essere avvicinata da dietro”.

