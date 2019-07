ROMA – Una iguana lunga un metro e 20 centimetri a passeggio per la città. I passanti terrorizzati dalla presenza dell’animale allertano i Carabinieri che rintracciano e denunciano per detenzione illecita di rettili un muratore di 47 anni.

Accade a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi: l’animale è stato avvistato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio.

Il proprietario dell’animale ha consentito che questo iguana lungo 1 metro e 20 cm si allontanasse dal luogo di custodia, raggiungendo via XX Settembre, non adottando neanche le dovute cautele per preservarne l’incolumità. La denuncia e il sequestro penale dell’animale sono scattati in quanto il 47enne non aveva la documentazione prescritta. L’uomo rischia un’ammenda da 15.000 a 300.000 euro o l’arresto fino a 6 mesi.

Nel 2017, un iguana gigante ha azzannato un coniglio vivo e lo ha ingoiato in un sol boccone, mentre ancora scalciava. La cena raccapricciante si è consumata su un campo da golf in Australia. L’iguana affamata è sbucata all’improvviso sul prato e si è fiondata sulla preda indifesa, sotto gli occhi esterrefatti di due giocatori.

