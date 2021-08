Un orso viene inseguito per diversi minuti sulle vie del centro di Scanno, piccolo comune abruzzese della provincia dell’Aquila. La regione ospita il Parco Nazionale d’Abruzzo ed è ricca di orsi marsicani (da Marsica, l’area storico-geografica che comprende larga parte della provincia de L’Aquila ndr). Un’automobilista ne incontra uno sulla strada e comincia ad inseguirlo come fosse un gioco.

Scanno (L’Aquila), automobilista insegue orso: “Ti schiaffo sotto”

La persona alla guida ad un certo punto, rivolgendosi all’orso dice: “Ti schiaffo sotto”. Qualcuno intanto riprende con un telefonino la folle impresa e il filmato finisce poi sul web.

Wwf valuta azione legale

Il Wwf da sempre molto attento alle condizioni di vita di questi animali sta valutando un’azione legale: “Inseguire un orso in strada è un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso per l’incolumità dell’animale e delle persone. L’episodio sarebbe potuto finire tragicamente ed è incredibile che ci si possa comportare in maniera tanto superficiale”.

Orso marsicano soccorso dai Forestali a Villalago

Scanno non è l’unico paese in cui vi è uan presenza abbastanza costante di orsi marsicani. Nel comune di Villalago, un orso in difficoltà si era rifugiato in una grotta nei pressi del chiosco di “Prato Nevoso”.

A soccorrerlo è intervenuto il personale della Forestale insieme al veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo. Dopo aver narcotizzato il plantigrado, il veterinario ha provveduto a effettuare la visita, le analisi e alla sostituzione del radio collare.

L’orso era stato già catturato in precedenza e monitorato dal Parco: si tratta di Juan Carrito che, in questi giorni, si è spinto più volte verso l’abitato di Villalago anche in cerca di cibo.