SUPA – In un villaggio dell'India le famiglie hanno paura di lasciare le loro case. Colpa delle scimmie che vivono nel villaggio: sono aggressive e attaccano chiunque incontrano sul loto tragitto. Accade a Supa, villaggio dell'India occidentale che si trova vicino a Navsari, nello stato di Gujarat.

Un video ripreso dal Daily Mail mostra gli attacchi continui che avvengono nel villaggio. Il primo ad essere colpito è un motociclista che cade a terra. La seconda persona è una donna anziana che sta camminando per la strada. Il video si conclude con una scimmia seduta fuori da una casa che sembra in atteggiamento minaccioso. Vicino a lei ci sono diverse persone armate di bastoni che aspettano il momento giusto per colpire l’animale.

In tutto, fino ad ora, ad essere state prese di mira sono state 19 persone. Il dipartimento forestale ha avviato un’indagine e sta studiando il modo di catturare queste scimmie selvatiche. Vatsal Pandya, uno degli ufficiali della forestale ha detto: “Non sappiamo perché queste scimmie si stanno comportando in questo modo, abbiamo ricevuto molte lamentele e ora stiamo studiando una strategia”.

I residenti hanno provato a offrire cibo agli animali per fermare gli attacchi, ma non sembra funzionare. Uno dei residenti ha raccontato: “Sembra che la scimmia trovi divertente attaccare le persone, le piace vedere le persone che cadono a terra”.

All’inizio di quest’anno, ad Orissa sempre in India, una bambina è morta cadendo in un pozzo. A spingerlo, a quanto pare, è stata una scimmia. Ad aggredire la piccola è stato scimmia macaco rhesus, la stessa specie che sta rendendo la vita impossibile agli abitanti di Supa. Sua madre ha raccontato che sua figlia è stata presa e portata via fino al pozzo dove è caduta. La donna ha raccontato di non essere riuscita ad afferrarla. La piccola è poi morta per annegamento.