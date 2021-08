Scimpanzé e gorilla, la guerra per il cibo (Ansa)

Scimpanzé e gorilla combattono tra loro e si ammazzano: mai successo. Hanno organizzato un gruppo di assalitori, si sono coalizzati per uccidere. Gli scimpanzé hanno avuto la meglio: sul campo di battaglia i cuccioli di gorilla senza vita. Non era mai successo prima: gorilla e scimpanzé avevano sinora vissuto in armonia, condividendo gli stessi habitat.

Finché il cibo, la frutta, non è iniziato a scarseggiare, finché l’uomo non ha violato il suo ambiente. Finché il clima non è impazzito.

Scimpanzé e gorilla combattono tra loro e si ammazzano

Due gli episodi cruenti registrati (due anni fa) dal team di ricercatori dell’Università di Osnabrück e del Max Planck Institute. Entrambi nel parco nazionale del Loango, nel Gabon, cuore dell’Africa nera a ridosso del golfo di Guinea.

Nel primo il blitz degli scimpanzé ha portato all’uccisione di due neonati di gorilla. Nel secondo una femmina di scimpanzé ha praticamente divorato un cucciolo di gorilla.

“Potrebbe essere che la condivisione delle risorse alimentari da parte di scimpanzé, gorilla ed elefanti della foresta nel Parco Nazionale di Loango a spingere a una maggiore competizione e talvolta anche in interazioni letali, tra le due grandi specie di scimmie – ha detto Tobias Deschner, un primatologo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology – .

L’aumento della concorrenza alimentare può essere causato anche dal fenomeno più recente del cambiamento climatico e dal crollo della disponibilità di frutta, come osservato in altre foreste tropicali del Gabon”.

Cambiamento climatico e impatto umano

Non solo la scarsità di risorse alimentari: l’impatto umano sta stravolgendo le abitudini degli scimpanzé. Anche loro sono vittime della globalizzazione. Costretti in habitat ridotti e sui quali ha un impatto sempre maggiore la presenza dell’uomo, stanno perdendo molte tradizioni culturali tramandate nei loro gruppi.

Come l’uso di strumenti per raccogliere termiti, formiche, alghe e miele. Lo dimostra lo studio più vasto mai condotto su questo tema, basato su dati relativi a 144 comunità di scimpanzé che vivono in 15 Paesi africani.

Rispetto ad altri animali, gli scimpanzé hanno comportamenti diversi tra un gruppo e l’altro. Questo perché gli scimpanzé, come l’uomo, acquisiscono informazioni dalla loro società, cioè imparano a fare alcune cose sulla base di come viene fatto da altri membri del loro gruppo.

Che abbiano disimparato anche a non odiare i gorilla?