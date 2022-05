Scorpioni, aveva ragione Indiana Jones: più sono grandi e meglio è, piccoli più velenosi

Nel film “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, Jones sostiene che “quando si tratta di scorpioni, più sono grandi, meglio è”. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli scienziati hanno dimostrato che l’immaginario professore di archeologia aveva sempre ragione. Le specie più piccole di scorpioni sono dotate di veleni più potenti. I ricercatori della NUI Galway hanno analizzato 36 specie di scorpioni e hanno scoperto che le specie più piccole erano 100 volte più velenose di quelle più grandi.

Indiana Jones e gli scorpioni

“Al di là delle divertenti curiosità cinematografiche, ci sono buone ragioni evolutive per una conferma positiva dei risultati”, ha affermato il Kevin Healy, autore senior dello studio. Il team ha esaminato 36 specie di scorpioni, tra cui lo scorpione giallo (Leiurus quinquestriatus), lo scorpione delle rocce (Hadogenes granulatus) e lo scorpione della corteccia (Scorpion Centruroides noxius). Hanno analizzato veleno, morfologia generale e dimensioni corporee. I risultati hanno confermato le affermazioni di Jones: più piccolo è lo scorpione, più letale è il veleno.

Lo scorpione giallo brasiliano (Tityus serrulatus) una specie che misura dai 5 ai 7 centimetri, può iniettare una sostanza oltre 100 volte più potente delle specie più grandi prese in considerazione nello studio. Come lo scorpione delle rocce africano, lungo più di venti centimetri. “Quando osserviamo i veleni di scorpione più potenti e pericolosi, scopriamo che tendono ad essere associati a specie come lo scorpione giallo che sono relativamente piccole”, ha detto Healy. Alannah Forde, autrice principale dello studio, ha dichiarato: “Non solo abbiamo scoperto che quando si tratta di pungere le persone è meglio lo scorpione più grande ma al contempo che le tenaglie più grandi sono migliori quando si tratta di valutare il livello di pericolosità di uno scorpione”.

Il veleno degli scorpioni

Gli scorpioni usano sia il loro pungiglione velenoso che le tenaglie per catturare la preda e per difendersi. I risultati indicano che esiste un compromesso evolutivo tra questi due tipi di tenaglie. Le specie che impegnano più energia per sviluppare tenaglie più grandi hanno meno energia disponibile per il veleno. Secondo uno studio del 2008, ogni anno ci sono più di 1,2 milioni di casi di puntura di scorpione che causano oltre 3.250 morti. Il team spera che le loro scoperte siano d’aiuto a sviluppare dei migliori approcci farmacologici alle punture di scorpione.

Michel Dugon, autore senior dello studio, ha dichiarato “In quanto scienziati, il nostro compito è anche quello di mettere alla prova la saggezza popolare. “La maggior parte delle vittime ricoverate in ospedale con sintomi gravi a seguito di punture di scorpione sono ragazzini di età inferiore ai 15 anni. L’identificazione delle specie responsabili è essenziale per somministrare il farmaco corretto. La semplice regola del “è meglio più grande” è un primo piccolo passo per la salvezza di vite umane”.