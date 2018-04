Quando un cane o un gatto muore è un lutto come se morisse un amico.

Chi ha un animale domestico lo sa bene. L’idea di separarci definitivamente da chi ci ha accompagnato per tanto tempo, con tanto affetto gratuito, è straziante. Ma almeno una piccola buona notizia c’è. Presto, infatti, seppellire il proprio animale domestico in giardino sarà legale. Almeno in Veneto.

Una delibera approvata in giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Luca Coletto ha infatti stabilito che, su tutto il territorio veneto, gli animali da compagnia morti possono essere sepolti anche in terreni privati o in aree attrezzate allo scopo, definite “cimiteri per animali”.

La decisione è stata presa in conformità ad uno specifico regolamento comunitario, con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.

Il cane o gatto può essere cremato o sepolto, a seconda della scelta. Anche l’urna può essere poi seppellita in giardino. L’importante è ricordarsi sempre di denunciare al veterinario la morte del nostro amico peloso, richiedendo il certificato di morte (costa circa 30 euro).

Una volta ottenuto il certificato si può scavare la buca in cui seppellire il nostro animale e poi, volendo, aggiungerci anche una lapide. Una sepoltura in un giardino privato è ovviamente più economica di una in un cimitero per animali. E soprattutto ci permetterà di avere sempre i resti del nostro amato scomparso vicini a noi.