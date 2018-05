WACO – Nel “The Backyard Bar Stage and Grilll” a Waco, in Texas, c’è un serpente sulla ventola. Quando i clienti si sono accorti di quanto stava accadendo hanno cominciato ad urlare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] e a ridere nervosamente.

A questo punto è intervenuto lo staff del locale che ha risolto la situazione con molto sangue freddo e decisione. Uno di loro ha infatti bloccato la testa del serpente e lo ha catturato liberandolo poi in una zona sicura.