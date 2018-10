LIVORNO – Silvana Masotti era un’anziana di ottantotto anni. La signora, lunedì scorso è stata trovata nel cortile di casa sua a Vada, in provincia di Livorno, priva di vita. Il suo decesso sarebbe avvenuto in pochi minuti e provocato dal dissanguamento provocato probabilmente dal graffio del gatto della vicina.

Chi l’ha trovata ha notato una ferita alla gamba destra e tanto sangue intorno al corpo. Come scrive Il Tirreno, a rendersi conto di quanto accaduto è stata una vicina, che passando davanti casa sua e vedendola nel cortile l’ha salutata da lontano come sempre, non ricevendo però alcuna risposta.

La donna si è avvicinata, si è accorta del sangue intorno alla sedia e ha chiamato aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per Silvana Masotti non c’era più nulla da fare. La donna è morta dissanguata in pochi minuti per via del tanto sangue fuoriuscito dalla gamba destra.

La signora, da quanto emerso, assumeva fluidificanti del sangue e questi farmaci sicuramente non hanno favorito la coagulazione della ferita o comunque il blocco del flusso sanguigno. Sul posto è arrivata anche l’inquilina del piano terra dell’edificio in cui viveva la vittima, proprietaria di un gatto che secondo i vicini potrebbe aver ferito e ucciso l’anziana.

La proprietaria del gatto era amica della signora Masotti e le chiedeva spesso di occuparsi del suo gatto mentre era fuori casa. Ora è sotto choc, e con lei tutta la comunità del paese in provincia di Livorno: qui, la signora Masotti, storica materassaia, era molto conosciuta e stimata.