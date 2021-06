Squalo a Pesaro, nel mare di Baia Flaminia: al collo un cerchio di plastica. I bagnanti lo mettono in fuga

Squalo nelle acque del mare di Baia Flaminia a Pesaro. Un giovane esemplare di squalo è stato filmato giovedì 3 giugno con i telefonini da alcuni bagnanti a pochi metri dalla spiaggia.

Il povero pesce aveva il collo avvolto da un cerchio di plastica, incrociato chissà dove.

Squalo a Baia Flaminia, a Pesaro, a pochi metri dalla spiaggia

La presenza dello squalo non ha però impensierito i bagnanti che, per riprenderlo, lo hanno pure inseguito mettendolo in fuga.

E’ stata informata la Capitaneria di porto. E’ raro che squali, seppur di piccole dimensioni arrivino, così vicino alla spiaggia.

“A Pesaro dopo tartarughe, delfini e fenicotteri anche lo squalo”

“Oggi pomeriggio incredibile avvistamento di una piccola verdesca a pochi passi da riva proprio davanti al nostro stabilimento”, è stato il commento, affidato al sito Vivere Pesaro, di Filippo Sparacca, dei Bagni Joe Amarena.

“Abbiamo provato a catturarla per toglierle quell’anello in plastica dal corpo, ma senza successo purtroppo, peccato. Comunque non dovrebbe impedirle di muoversi e nutrirsi”. E conclude: “La nostra Baia si riconferma una volta ancora un piccolo paradiso di biodiversità”.

Nelle acque del mare di Pesaro, infatti, sono state già avvistate tartarughe, delfini e fenicotteri. Oggi, il piccolo squalo.