ROMA – Lo squalo bianco non vive in tutti i paesi del mondo. Uno in cui è possibile incontrarlo è il Sudafrica. Lo sa bene Remo Sabatini, fotografo naturalista ed esperto di squalo bianco. Sabatini è andato in Sudafrica a studiare lo squalo bianco ed ha realizzato un video che documenta un incontro ravvicinatissimo con il grande predatore degli Oceani.

Sabatini documenta l’approccio dell’animale con l’esca (solitamente una testa di tonno, priva di qualsiasi amo) che gli studiosi adoperano per tenere gli squali intorno alle imbarcazioni, così da poterli avvicinare, riconoscere e studiare. Il Messaggero pubblica il video.

Lo squalo bianco non è molto interessato all’uomo. Spiega Remo Sabatini che “il grande squalo bianco è un animale potente e molto intelligente. Curioso per natura, si è avvicinato, cauto, alla nostra barca. La possibilità si rubare uno spuntino gratis lo ha interessato ben più degli occupanti della gabbia antisqualo che lo hanno osservato in tutta sicurezza” .