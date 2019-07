ROMA – Una famiglia pesca al largo della baia di Capo Cod in Massachusetts. Il tempo è perfetto e il mare è calmo: all’amo ha appena abboccato un grosso pesce che, tutto d’un tratto, viene agguantato al volo da un grosso squalo bianco.

“Oh my God” è il commento spaventato dei presenti a bordo della nave.

Nei giorni scorsi, nella baia di San Francisco, un gruppo di pescatori è riuscito a far abboccare ad una canna da pesca un grande squalo bianco. L’equipaggio formato in tutto da sette persone, ha dovuto faticare molto per riuscire a tirare a bordo lo squalo che, prima di cedere sfinito, ha trascinato la barca lunga 7 metri per circa due miglia.

I sette esperti in pesca sportiva stavano navigando intorno alla Baia cercando di catturare squali Sevengill e Soupfin, due razze molto diffuse nella zona. Ad afferrare con la lenza lo squalo è stato il 42enne Joey Gamez, un veterano della pesca sportiva: improvvisamente ha sentito uno strattone molto forte: pensando che fosse solo un grosso squalo Sevengill, Gamez ha tirato su l’ancora e ha lasciato che la preda trascinasse la barca. Il risultato è andato però oltre le aspettative dei sette a bordo: la barca è stata infatti trascinata per circa due miglia. Alla fine lo squalo stremato ha cedto.