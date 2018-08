CAPE COD – A Cape Cod in Massachusetts, padre e figlio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] escono in barca per andare a pesca. I due, ad un certo punto, si trovano davanti ad una scena incredibile.

Uno squalo bianco spunta dall’acqua improvvisamente ed afferra il pesce che i due hanno appena preso all’amo dalla canna tenuta in mano, in quel momento, dall’adolescente. Il ragazzo tenta di tirare su la sua preda, ma è il grande predatore ad avere la meglio. Il padre si avvicina per assistere il figlio ma le loro fatiche sono inutili. Lo squalo salta ed afferra la preda al volo.

A Cape Cod nonè il primo avvistamento di squalo. Ad agosto del 2017, il biologo esperto in risorse marine del Massachusetts Division of Marine Fisheries, Greg Skomal, si è trovato faccia a faccia con uno di questi predatori.

Lo squalo si è avvicinato a Greg ed ha tentato di azzannare la telecamera subacquea. Malgrado la paura però, quello che venne fuori da questo incontro ravvicinato, è un filmato a suo modo straordinario.