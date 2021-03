Uno squalo elefante è stato avvistato a Torre Chianca (Lecce): il VIDEO con la reazione del pescatore. Il pescatore non avrebbe mai pensato di trovarsi di fronte ad un esemplare di squalo lungo ben nove metri. Non è la prima volta che viene avvistato uno squalo nelle acque del Salento ma resta comunque un evento raro.

Il filmato amatoriale risale a fine febbraio. Per essere precisi, lo squalo è stato avvistato a Torre Chianca (Lecce) lo scorso 27 febbraio. L’evento è eccezionale ma non privo di ogni fondamento perché gli squali elefanti si trovano anche in Europa, soprattutto nel Mar Mediterraneo.

Video e notizia sono stati rilanciati da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Credit www.ilgallo.it.

Squalo elefante avvistato a Torre Chianca (Lecce), il precedente del 2018 a Torre dell’Orso

Come detto, non è la prima volta che questo ‘signore dei mari’ viene avvistato in Salento. Nel 2018, a pochi metri dalla riva è stato avvistato uno squalo. In quel caso, il filmato amatoriale è stato girato in Salento a San Foca, non molto lontano dalla popolare spiaggia di Torre dell’Orso.

I bagnanti sono rimasti sorpresi da uno spettacolo inedito da queste parti: siamo nel comune di Melendugno, vicino al tanto discusso tap, il gasdotto Trans-Adriatico che dovrebbe approdare proprio da queste parti.

Gli esemplari avvistati sarebbero stati tre, ma due si sarebbero subito diretti verso il mare aperto.

Squalo elefante avvistato a Torre Chianca (Lecce), il precedente del 2020 al largo di Torre Vado

Salento, enorme squalo lungo tre metri ha abboccato all’amo dei pescatori. I pescatori erano a bordo di una barca e si trovano al largo di Torre Vado, marina di Salve nel Salento.

Non è stato però un semplice avvistamento. Il pesce lungo 3 metri ha abboccato alla canna da pesca. Lo squalo ha fatto qualche giro vicino all’imbarcazione prima di dare un forte strattone alla lenza tra lo stupore dei tre a bordo.

Il video YouTube del recente avvistamento dello squalo a Torre Chianca (Lecce)

Il filmato amatoriale con l’avvistamento dello squalo a Torre Chianca (Lecce). Il pescatore è rimasto a bocca aperta ma allo stesso tempo non è andato nel panico. Ecco le immagini mozzafiato in questo video da YouTube.