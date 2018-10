MILANO – Sterilizzare cani e gatti gratis. Almeno a Milano. L’iniziativa della giunta comunale per le persone a basso reddito prevede infatti l’operazione a costo zero per i cittadini a basso reddito.

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è rivolta ai residenti a Milano che hanno un reddito Isee non superiore a 6.500 euro e agli utenti segnalati dai servizi sociali, da Ats, dalla Polizia Locale o altri enti accreditati.

“È la prima volta – ha spiegato al Corriere della Sera Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali – che il Comune offre questo servizio per gli amici a quattro zampe posseduti dai cittadini delle fasce più deboli. L’iniziativa, realizzata grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, rientra nell‘opera di controllo demografico e prevenzione del randagismo che il Comune avanti da molti anni attraverso una serie di azioni mirate, coordinate e gestite dall’Unità Tutela Animali, anche in collaborazione con enti e associazioni esterne. A seconda dell’età e del sesso dell’animale da sterilizzare, ogni proprietario coinvolto potrà beneficiare di un risparmio che varia tra i 60 e i 250 euro”.

L’animale dovrà essere iscritto in anagrafe canina o felina prima dell’intervento, fatta eccezione per quei casi problematici segnalati dagli enti preposti. Per farlo basta prendere appuntamento al numero 02.884.54910/67757 e recarsi al Comune di Milano, unità tutela animali, in via Dogana, 2 per compilare la richiesta di sterilizzazione e, se in possesso dei requisiti, ottenere il rilascio del voucher da presentare al veterinario convenzionato.