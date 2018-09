JOHANNESBURG – Una donna di 35 anni e il figlio di 3 anni sono stati attaccati da una giraffa durante una visita in una riserva naturale in Sudafrica. Katy Williams e il figlio Finn sono stati ricoverati in gravi condizioni al Busamed Modderfontein Hospital di Johannesburg.

Secondo le prime informazioni, la Williams e il marito sono due scienziati che lavorano proprio nella riserva. Nelle prime ore del mattino di giovedì sembra che una giraffa abbia attaccato la donna e il figlio. Sam Williams, il marito, stava tornando a casa da lavoro quando ha visto la moglie e il figlio mentre venivano attaccati e li ha salvati mettendola in fuga.

L’animale avrebbe attaccato madre e figlio perché si è sentita minacciata dalla loro presenza, un comportamento aggressivo dettato probabilmente dall’istinto di difesa del cucciolo di giraffa di due mesi che aveva con sé. Dopo i primi soccorsi, Katy e Finn sono stati trasferiti in elisoccorso a Johannesburg per la gravità delle ferite riportate.

L’incidente è stato confermato dal manager del Blyde Wildlife Estate, Riaan Cilliers: “Siamo tutti sotto shock per questo triste incidente e la famiglia è nelle nostre preghiere”.