ROMA – Dal parco Kruger che si trova nel nord-est del Sudafrica proviene questo video che ribalta le regole della natura.

Sette leoni maschi stanno cacciando ma qualcosa non va come sperato. Gli animali accerchiano un porcospino, sperando che la preda sia facile. L’animale sfodera però le sue “armi”, ossia gli aculei che ha sul corpo e sulla coda, riuscendo in questo modo a far allontanare i felini affamati.

Le immagini sono state riprese in un video notturno dai ranger del Parco: il porcospino una volta attivati gli aculei, è in grado di muoversi lateralmente.

Gli assalitori sono costretti a fuggire. I leoni dopo poco sono stati infatti costretti a desistere e a cercarsi un’altra preda.