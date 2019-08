ROMA – Un toro in fuga si scaglia contro una donna che ha appena fatto la spesa in un supermercato e che sta camminando con le buste. Accade a Standerton, un centro abitato che si trova a sud-est di Johannesburg in Sudafrica.

Un video ripeso da una telecamera di sorveglianza, mostra un toro che terrorizza diversi passanti in strada prima di colpire la donna in questione che fino a quel momento non si era accorta della presenza del bestione da una tonnellata.

La donna, dopo essere stata colpita è stata aiutata dai passanti a rialzarsi. Malgrado fosse dolorante ha deciso di non aver bisogno di un medico. Un passante ha raccontato: “La donna ha detto che era molto dolorante, ma ha aggiunto di voler tornare a casa anche perché aveva paura che tornasse il toro di nuovo”. La donna ha raccontato di aver sentito delle grida e di essersi accorta di quello che stava accadendo quando ormai era troppo tardi, con le corna del toro a pochi centimetri da lei.

Il video, dopo essere stato condiviso sui siti di informazione è diventato virale. Il portavoce della polizia di Standerton, il capitano Johannes Fani Nhlabathi, ha affermato che il toro ha seminato il panico dopo essere fuggito da un’asta che si svolgeva a circa mezzo miglio di distanza. Ha raccontato che “la persona che ha messo in vendita il toro ha visto il filmato. Dopo essersi accertato che la donna non ha avuto bisogno di alcun trattamento medico ha deciso di rimettere all’asta l’animale” che nel frattempo era stato catturato e riconsegnato al proprietario.

