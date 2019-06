ROMA – Una scena definita “straordinaria” dai fotografi che l’hanno immortalata mostra alcuni elefanti che sembrano piangere e vegliare un esemplare del branco morto.

Il video è stato girato nel Parco Nazionale del Serengeti in Tanzania. Gli elefanti si fermano intorno a lui e lo accarezzano con la testa e la proboscide. L’animale è deceduto per cause sconosciute e viene sorvegliato a poca distanza da un gruppo di avvoltoio e da due leoni che sembrano attendere il momento migliore per accanirsi sul corpo dell’elefante deceduto.

Il video è stato girato in Tanzania. Gli elefanti sono però presenti anche in India. Nella riserva di Karapuzha che si trova nel distretto indiano del Kerala, a marzo un elefante ha schiacciato un uomo senza volerlo. Quanto accaduto ha provocato il decesso del 40enne custode dell’animale. L’uomo, dopo aver lavato l’animale, per farlo stendere lo comincia a frustare con un bastone. L’uomo scivola e cade proprio nel momento in cui il pachiderma si siede. Arun viene subito soccorso da un collega, ma non c’è più nulla da fare. Non è chiaro il motivo per cui l’uomo abbia deciso di frustare l’animale per farlo stendere: non esiste un altro metodo?

Fonte: Youtube