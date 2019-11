ROMA – Un ghepardo spunta improvvisamente durante un safari e salta sul tetto di una jeep aperta. L’animale comincia ad odorare i capelli di una donna che si trova nell’auto: un altra persona presente riprende la scena che è stata poi pubblicata su Instagram. Il safari in cui è avvenuto questo incontro ravvicinato si è svolto in Tanzania: la donna, mentre il ghepardo dietro di lei ha il muso inclinato per permettere al suo naso di ordorare, ha un’espressione scioccata. Prova a sorridere e far finta che sia tutto normale: a tradirla è però il suo volto che non riesce a nascondere anche un certo grado di paura.

La donna cerca assolutamente di non muoversi. Dopo alcuni secondi il ghepardo indietreggia. La donna si gira e sempre con il massimo silenzio osserva il ghepardo che nel frattempo ha il muso girato, come a voler oservare qualcos’altro. Poco dopo si allontana e la donna e l’altra persona presente in auto, probabilmente una guida del parco, possono tirare un sospiro di sollievo.

Il filmato è stato condiviso su un account Instagram di viaggi in Africa con l’intento di scoraggiare le persone a fare lo stesso. Il video è accompagnato da questa didascalia: “Una grande lezione per voi frequentatori di safari che siete là fuori! Non lasciare che accada. Questo comportamento desensibilizza il ghepardo all’attività umana e porta a potenziali danni alle persone e ed anche ai ghepardi stessi”.

Sull’account di Instagram si legge giustamente che in caso un ghepardo si avvicini ad un’auto senza per questo essere immediatamente allontanato, l’animale potrebbe un giorno avvicinarsi ad un veicolo adibito al bracconaggio senza provare alcuna preoccupazione. La cattura dell’animale sarebbe a questo punto molto più facile.

Il filmato è stato rilanciato sul Daily Mail che riporta alcuni commenti critici apparsi su Instagram. Tra questi, qualcuno si è chiesto come mai la guida del safari abbia consentito alla donna di restare ferma senza allontanare immediatamente il ghepardo dall’auto.

Fonte: Daily Mail