BRINDISI – Su segnalazione della Capitaneria di porto, i Vigili del Fuoco di Brindisi e il nucleo sommozzatori di Bari sono intervenuti per recuperare una tartaruga caretta caretta caduta nelle vasche di raffreddamento del vecchio petrolchimico di Brindisi.

Non è la prima volta che accade: l’area è piena di questa specie che convive con il petrolchimico, avvicinandosi alle vasche di raffreddamento per via del fatto che l’acqua qui è più calda.

In questo caso, la tartaruga era stata catturata dalle pompe di aspirazione all’interno delle vasche di proprietà dell’azienda Versailles. Dopo aver effettuato il recupero, i sommozzatori hanno riportato la tartaruga in mare aperto. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.