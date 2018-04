SYDNEY – La tartaruga “punk” con la sua cresta verde rischia l’estinzione, ma è diventata il simbolo della lotta per la conservazione delle specie.

La tartaruga del fiume Mary, nome scientifico Elusor macrurus, vive nel fiume del Queensland in Australia ed è in grado di restare sott’acqua anche per tre ore, respirando attraverso la cavità vicino alla coda detta “cloaca”. Giacomo Talignani su Repubblica scrive che la simpatica tartaruga dal ribelle ciuffo verde ora rischia l’estinzione e che è stata scelta dalla lista degli animali a rischio redatta dalla Zoological Society of London (ZSL) come simbolo di questo pericolo: