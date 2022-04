Tartarughe giganti delle Galapoagos nate in uno zoo inglese: il padre ha 70 anni

In uno zoo britannico per la prima volta sono nate due tartarughe giganti delle Galapagos: l’evento segna un importante traguardo per la riproduzione della specie in via di estinzione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le tartarughe sono nate a Crocodiles of the World nell’Oxfordshire. Generate da Dirk, un maschio di 70 anni in “condizioni fisiche ottimali”.

Shaun Foggett, fondatore di Crocodiles of the World, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver contribuito a riprodurre con successo questa specie di tartarughe. Che in precedenza erano molto vicine all’estinzione. Il futuro della specie è ancora incerto, principalmente a causa dello sfruttamento eccessivo e della predazione a danno delle uova da parte di specie invasive. Da quando, nel 2018, le tartarughe giganti sono entrate a far parte dello zoo abbiamo finalmente ottenuto un risultato significativo che fa ben sperare per la conservazione della specie”.

Come stanno le due tartarughe delle Galapagos

Le piccole tartarughe pesano solo 67 e 69 grammi ciascuno, più o meno quanto un kiwi. I guardiani dello zoo le monitorano con attenzione, le nutrono con una dieta a base di erbe essiccate, cactus di fico d’india e verdure a foglia verde. Nonostante le loro dimensioni ridotte, è probabile che in età adulta le tartarughe diventino enormi. Le tartarughe giganti delle Galapagos sono la specie di tartaruga vivente più grande del mondo e possono pesare fino a 400 kg.

Per generare le tartarughe, i guardiani dello zoo si sono rivolti a Dirk, una tartaruga gigante delle Galapagos di 70 anni che pesa ben 165 kg, a novembre del 2021 è stato fatto accoppiare con Charlie, una femmina di 21 anni.

Crocodiles of the World ospita quattro tartarughe giganti delle Galapagos adulte: oltre a Dirk e Charlie ci sono due femmine, Zuzu e Isabella. Tartarughe portate allo zoo nel 2018 da Chester Zoo e ZSL London. A dimostrazione di quanto sia difficile riprodurre la specie, nei primi tre anni non sono state deposte uova fertili.

Il rischio estinzione

La tartaruga gigante delle Galapagos è uno degli animali più famosi delle isole Galapagos. Arrivarono per la prima volta alle Galapagos dal continente sudamericano 2-3 milioni di anni fa, dove subirono la diversificazione in 14 specie, diverse per morfologia e distribuzione. Il Galapagos Conservation Trust ha spiegato:”Le tartarughe giganti mostrano grandi variazioni di dimensioni e forma, ma tutte le specie possono essere classificate in due tipi principali di carapace: a cupola o a sella. Le tartarughe dal carapace a cupola vivono nelle isole più umide dove la vegetazione è più rigogliosa e facilmente accessibile. Le tartarughe dal carapace a sella hanno una curva verso l’alto nella parte anteriore che consente loro di allungarsi per raggiungere piante succulente più alte. Tendono a vivere sulle isole aride delle Galapagos, dove la vegetazione è più secca”.