ROMA – Come si sa i felini sentono prima di noi l’arrivo di una scossa di terremoto. Si preparano all’arrivo del terremoto e così quando la terra trema appaiono “preparati”. Almeno così sempbra vedendo il video che segue girato a Xizhi, una zona di Tapei, la capitale dell’isola di Taiwan.

Nelle immagini postate su Facebook e poi su Youtube, si vedono cinque gatti che spalancano gli occhi un istante prima della scossa, poi guardano attorno mantenendo la calma mentre tutto intorno balla, inclusi i mobili su cui stanno.

Terremoto 5.9 a Taiwan, morta una donna

Il video dei gatti è stato girato da una telecamera di sorveglianza durante il sisma che ha colpito Taiwan alle 5.30 ora locale (le 23.30 di mercoledì 7 agosto in Italia). Si è trattato di una scossa con magnitudo 5.9, fa sapere l’Usgs.

Il sisma ha colpito in particolare la città di Ilan, nel nordest del Paese. Una donna è morta a New Taipei City, colpita da un mobile caduto nella sua abitazione. Non si ha notizia di altre vittime o danni gravi, ma le tv hanno mostrato immagini di merci cadute dagli scaffali dei negozi e grattacieli oscillanti. La scossa ha causato anche blackout elettrici e perdite di gas in alcune zone. L’epicentro è stato individuato nell’oceano, a 22 chilometri di profondità.

Poco dopo c’è stato un altro movimento tellurico, del 4.5. Taiwan si trova sul cosiddetto ‘anello di fuoco’ ed è soggetta a frequenti terremoti. Nel 1999 un di questi, di magnitudo 7.6, uccise oltre 2.300 persone.

Fonte: Ansa, YouTube