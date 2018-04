ROMA – Tiziano Ferro lancia un appello per la difesa degli animali e per sensibilizzare su cani e gatti abbandonati.

Il cantante di Latina ha pubblicato su Instagram un post in cui, in italiano, inglese e spagnolo, si è rivolto ai suoi fan di tutto il mondo:

“Loro chiedono solo questo, è tutto quello che cercano. Mi promettete che ogni tanto, quando e se potete, darete una mano a un canile vicino casa vostra? GRAZIE!”,

ha scritto nella didascalia che accompagna la foto che lo mostra insieme ad un cagnolino. Queste parole hanno riscosso molta approvazione da parte dei follower di Ferro. Qualcuno lo ha ringraziato per la sua sensibilità sul tema delle adozioni di animali, chi ha raccontato la propria esperienza con cani o gatti. In tutto il post ha ricevuto quasi cinquantamila like in un giorno, oltre a moltissimi commenti di approvazione.

Non è la prima volta che Tiziano Ferro si mostra in favore dei diritti degli animali. Il suo impegno è infatti di lunga data: nel 2012 si era schierato a fianco della Lav per la vicenda dei cani di Green Hill, l’allevamento di beagle di Montichiari (Brescia) chiuso dalla Procura dopo la scoperta di come i cani, destinati alla sperimentazione, venivano maltrattati e uccisi se non rispondevano ai requisiti. Secondo le accuse, confermate in Corte di Cassazione, in quelll’allevamento si praticava “l’eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i cani piuttosto che curarli”.