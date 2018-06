WILMNGTON – In un fast food della catena Burger King vengono ripresi dei topi che corrono indisturbati tra i panini semi-surgelati che si trovano all’interno di una busta trasparente.

A postare il video su Facebook è stata una donna che ha ripreso la scena col suo cellulare. Siamo a Wilmington, nello Stato americano del Delaware: la donna, Shantel Johnston, condivide il video e in poco tempo si sparge la voce.

A questo punto decidei di intervenire la Divisione della salute pubblica che fa chiudere subito il locale per violazione delle norme igieniche. Il fast food non potrà riaprire fino a quando non si metterà in regola con le norme igieniche.