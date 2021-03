Porta a spasso il cane (ma senza i documenti) e viene multata. Tutto è avvenuto a Torino, nella zona pedonale della Crocetta.

A Torino, infatti, il regolamento comunale parla chiaro: non si può portare a spasso il cane senza documenti.

A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

Violazione dell’articolo 28, comma due, del regolamento comunale numero 320, per la tutela e il benessere degli animali in città, approvato l’11 aprile 2006.

Torino, padrona porta a spasso il cane senza i documenti e… viene multata. Ecco il regolamento

Regolamento che fa così: “Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell’ordine, agli ispettori dell’asl, alle guardie zoofile, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati”. Documenti che sono indicati al comma precedente: «”l possessore o detentore di un cane ha sempre l’obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip”.

Torino, padrona porta a spasso il cane senza i documenti e… viene multata. E non è la prima

“Alla padrona – racconta il Corriere della Sera – non è così restato che prendersi la sanzione e tornare verso casa, avvertendo dei controlli qualche altra persona con quadrupede al seguito, incrociata per strada. Risposta di una ragazza: L’altro giorno mi hanno multato per la stessa cosa, 80 euro. Idem a un distinto signore. Da farci un cartoon: La carica dei 101 (euro)”.