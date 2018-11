TRENTO – Un cervo sta camminando su una strada del parco faunistico di Vanoi in provincia di Trento. L’animale è uscito dal recinto per lo spavento provocato dal maltempo: per salvarlo dalla possibilità di essere travolto dalle auto, torna da casa Martino Erlacher, il gestore del parco. L’uomo aiuta l’animale selvatico a tornare nel recinto.

Le immagini dell’animale che cammina sulla strada sono state diffuse sui social da Renato Loss, il vicesindaco del paese di Canal San Bovo. Erlacher ha spiegato che “si tratta di un animale selvatico che avrebbe anche potuto colpirlo che colpirmi con le corna”.

Pe rendersi conto della pericolosità di questo animale, basta citare cosa accaduto lo scorso luglio sulla Roma-L’Aquila. Un uomo ha investito un cervo con l’auto e sbanda sbattendo contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte sulla Roma-L’Aquila A24, all’altezza del bivio per Torano, in direzione Roma. Nell’impatto il cervo è morto.

I soccorsi da parte degli agenti della Sottosezione in servizio di pattugliamento ed il personale del 118 sono stati immediati. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco dell’Aquila ed del distaccamento di Avezzano per liberare dalle lamiere il ferito grave. Dopo le prime cure del caso il conducente dell’Audi è stato trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa di un grave trauma cranico.