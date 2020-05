Uccellino soffocato nella mascherina chirurgica: la foto denuncia

ROMA – La foto di un uccellino soffocato da una mascherina per colpa della “negligenza dell’uomo”.

L’istantanea è il risultato dell’allarme lanciato da diverso tempo dalle associazioni ambientaliste sullo smaltimento delle mascherine monouso ed è stata scattata qualche settimana fa diventando virale solo ora.

nella foto che circola sui social, si vede un uccellino “intrappolato” da una mascherina chirurgica. A condividerla è stata Sandra Denisuk dalla British Columbia (Canada): “Questo uccello è rimasto prigioniero su un albero per due giorni. Gli elastici della mascherina gli si erano attorcigliati al collo”, ha commentato Denisuk.

L’uccello è “vittima innocente della negligenza umana” e non è sopravvissuto ha spiegato la donna che ha lanciato un allarme sottolineando l’importanza di non disperdere nell’ambiente mascherine e guanti monouso.

Si rischia infatti una vera e propria catastrofe ambientale peggiore di quella rappresentata in questi anni dalla dispersione nell’ambiente e negli oceani della plastica.

Molti di questi dispositivi sono infatti realizzati con materiali non biodegradabili e trattati con sostanze chimiche inquinanti.

Come racconta Today, il gruppo ambientalista di Hong Kong Ocean Asia, a metà marzo aveva raccontato un’enorme quantità di mascherine chirurgiche che si trovavano in marea e sulla costa.

Anche in Italia le associazioni ambientaliste hanno messo in guardia dai pericoli dello smaltimento non corretto di questo tipo di rifiuti: il ministro dell’Ambiente Sergio Costa è intervenuto sull’argomento spiegando che “il nostro scopo con il tavolo tecnico che stiamo costituendo per la Fase 2 è quello di coinvolgere anche altri operatori”.

Il ministro ha spiegato: “Penso all’ordine dei farmacisti per poter utilizzare davanti alle farmacie dei raccoglitori per le mascherine, quelle usate dalla popolazione, che possono essere gettate lì, questo si può immaginare anche per la grande distribuzione, per esempio, e raccoglitori per i guanti monouso”.

Costa ha specificato che “già delle aziende si stanno specializzando per la sanificazione commerciale di questi prodotti che consente poi di utilizzarle come materie prime seconde” (fonte: Today, Facebook).