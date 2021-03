Vaccino anti Covid per animali: la Russia registra il primo: sugli animali carnivori funziona al 100%

Vaccino anti Covid per animali: la Russia registra il primo al mondo. Il vaccino è stato sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor),. Lo ha detto il vice capo dell’organismo di controllo Konstantin Savenkov.

Carnivak-Cov, primo vaccino anti Covid per animali

“Carnivak-Cov, un vaccino inattivato con sorbato contro l’infezione da coronavirus (COVID-19) per gli animali carnivori, sviluppato dal Centro federale per la salute animale di Rosselkhoznadzor, è stato registrato in Russia. Finora, è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il COVID-19 negli animali”. Così ha detto Savenkov. Lo riporta la Tass.

Vaccino anti Covid per animali: carnivori immunizzati al 100%

Gli studi clinici, che sono iniziati nell’ottobre 2020, hanno coinvolto cani, gatti, volpi artiche, visoni, volpi e altri animali. “I risultati delle prove indicano che il vaccino è sicuro e ha un alto effetto immunizzante, poiché il 100% degli animali vaccinati nel corso delle prove ha sviluppato anticorpi contro il coronavirus”, ha detto Savenkov.

Gli scienziati di Rosselkhoznadzor continuano la loro ricerca per stabilire per quanto tempo durerà l’immunità. “Attualmente, l’indicatore è di almeno sei mesi. La produzione di massa del vaccino da parte della più grande piattaforma di produzione di farmaci per animali del paese, il Centro federale per la salute animale, potrebbe iniziare già in aprile”, ha detto Savenkov. Il vaccino è di fondamentale importanza, considerando che, secondo l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), alcune specie animali sono suscettibili al Covid-19.