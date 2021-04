Un Varano di Komodo, una lucertola lunga quasi 2 metri ha seminato il panico tra i clienti di un supermercato a Nakhon Pathom in Thailandia. L’animale ha prima attraversato i corridoi, poi si è arrampicato sugli scaffali facendo cadere a terra diverse merci tra le urla dei clienti.

Lucertola gigante semina il panico nel supermercato

Gli impiegati del supermercato e i clienti si sono nascosti dietro al bancone ed hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati dopo circa un’ora. Un impiegato ha raccontato quello che è accaduto dopo: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia, è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i cespugli”.

Cos’è e dove vive il Varano o Drago di Komodo

Il drago di Komodo sono noti anche come varano o varano di Komodo prende il nome da Komodo, l’isola indonesiana in cui vive. Si tratta di uno dei più temibili e letali animali che vivono sulla terra. Si tratta di un lucertolone lungo tre metri, coperto da squame, con lunghi artigli e lingua biforcuta che saetta dalla bocca.

Questa specie di animale preistorico, un mix tra una creatura da leggenda medievale e un dinosauro, è capace di attaccare prede grandi come un bufalo, un cinghiale, un cervo ed anche un essere umano.

L’arma segreta del drago di Komodo è il morso, con cui inocula un mix letale di batteri e veleno. Dopo aver attaccato la vittima le salta al collo e le squarcia l’addome.

La saliva del lucertolone inocula 50 ceppi di batteri che in 1-2 giorni, avvelenano il sangue della vittima fino a ucciderla.