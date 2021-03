Venezia, delfini nel Canal Grande approfittano delle poche barche per nuotare VIDEO

A Venezia, senza il traffico delle barche delle giornate normali per via della zona rossa, una coppia di delfini ha approfittato della tranquillità per fare una nuotata nel Canal Grande. Hanno nuotato avventurandosi in tutto il bacino San Marco, canale della Giudecca e poi alla fine nel Canal Grande. L’arrivo in una zona a così alta concentrazione umana come San Marco ha stupito tutti i veneziani presenti. In molti hanno ripreso la scena.

Delfini a Venezia, nuotano tra i canali senza difficoltà

I due cetacei sono stati segnalati da diversi utenti alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia che ha prontamente inviato sul posto un proprio mezzo. I delfini hanno notato tranquillamente tra i canali di Venezia e non sono apparsi minimamente in difficoltà. Dopo qualche minuto si sono allontanati riapparendo più tardi dentro il Canal Grande.

Delfini a Venezia, non è la prima volta

Già in passato ci sono stati avvistamenti in mare nella laguna di Venezia, ma mai così vicini e così dentro i canali. Appare evidente che l’assenza di turisti e quindi delle tante imbarcazioni e vaporetti abbiano spinto i due animali ancora di più alla scoperta della laguna.