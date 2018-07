In viaggio per il mondo con il proprio gatto. Se siete fortunati e il vostro micio non è troppo affezionato a casa lo potete fare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma è bene che teniate presenti alcune cose.

Del resto non sarete i soli: da un’analisi dei dati svolta per la ricorrenza, Volagratis.com rivela che il numero di richieste relativo al trasporto dei pets al momento della prenotazione è sempre più alto: tra le prime dieci, pari a quelle relative al trasporto dei passeggini.

Viaggiare con il gatto richiede ovviamente qualche attenzione particolare. Le regole possono variare a seconda della compagnia aerea con cui si viaggia: in certi casi, ad esempio, gli animali non sono ammessi a bordo e alcuni Paesi all’estero adottano controlli e norme specifiche per l’ingresso degli animali domestici. Per questo è sempre opportuno controllare le indicazioni riportate dalla compagnia con cui si vola. In generale però le cose importanti da tenere presenti sono queste: