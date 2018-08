ROMA – Vietnam, creatura marina piena di tentacoli trovata sulla spiaggia. Si tratta di uno strano essere vivente che assomiglia ad un polpo e ad un corallo, oppure ad un’ alga o pianta aliena di colore marrone con [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sfumature rosacee.

A trovarlo nella provincia di Kien Giang è stato Nam Du, una guida turistica. Il mostro è stato individuato sulla sabbia, era ancora vivo, si muoveva anche senza essere in grado di spostarsi e tornare in mare.

La guida ha quindi deciso di prenderlo e portarselo a casa. Qui ha realizzato il video che segue in cui si nota che, a contatto con l’acqua, questa misteriosa creatura è in grado di contorcere i suoi centinaia di tentacoli. Il suo scopritore ha dichiarato: “Non so se sia un animale, un vegetale o altro”. Ora è stato rimesso nell’oceano. Nam Du ha deciso così non prima di domandarsi: “Un giorno, magari, tornerà fuori e sarà dieci volte più grande”.

A quanto pare non si tratta del primo avvistamento. Un’altra specie marina non identificata era stata avvistata anche lo scorso mese. Gli esperti che hanno visionato il filmato non si sono sbilanciati nel dare spiegazioni.

C’è chi ritiene che quell’essere con decine di rami e centinaia di tentacoli sia un’alga che abbia sssunto qualche forma simbotica chi addirittura una stella marina. Al momento la misteriosa creatura resta senza identificazione. Aspettando magari il prossimo avvistamento.