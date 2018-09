NAVALUR – In India, gli abitanti del villaggio di Navalur pensano al “miracolo”: nella casa di Sanglimuthu, in molti si sono recati per pellegrinaggio con lo scopo di ammirare il vitello con due teste che, contrariamente a quello che si potrebbe credere, ha incredibilmente superato il primo mese di età.

L’animale è nato il 10 agosto e i veterinari si aspettavano non riuscisse a sopravvivere per più di una settimana: il vitellino è nato con due musi e tre occhi, come se due teste si fossero fuse insieme. Probabilmente si tratta di un feto gemello che non si è riuscito a sviluppare separandosi da quello del piccolo vitello in questione.

Sanglimuthu ha commentato: “Siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo visto il vitello. Non abbiamo mai visto un animale come questo. Nessuno nel villaggio, compresi i veterinari, credeva che il vitello sarebbe sopravvissuto anche solo per una settimana, ma l’animale ha sfidato le probabilità di sopravvivenza”.