ROMA – Una richiesta insolita è giunta qualche giorno fa sui social da un’associazione di cura e protezione degli animali domestici di Clarkdale, in Arizona: cercasi volontari per accarezzare e coccolare 25 cuccioli di cane, più due mamme in docle attesa, razza Alaskan Malamute. In pochi attimi l’account di “Pets return home” è stato letteralmente subissato di adesioni, offerte di ingaggio, tutti volevano dare un paio di mani per rendersi utili.

Una gara di solidarietà per una vera emergenza: quei cani fanno parte di un gruppo di 60 rimasti senza casa. Il vecchio proprietario probabilmente è fallito, aveva per questo lanciato un aiuto perché non aveva più i mezzi per nutrire gli animali e una eutanasia programmata sarebbe stato la sola soluzione.

Alcue associazioni animaliste si sono subito attivate, non sono però riuscite a far adottare una sessantina di esemplari. Intanto i volontari si preoccupano di gestire questa difficile fase di transizione specie per i cuccioli, in attesa di una sistemazione definitiva. Per i turni non c’è problema, decine di aspiranti donatori di coccole sono ancora in fila per segnalarsi.