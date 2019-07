ROMA – L’incontro con la volpe sui Monti Sibillini. Un’automobilista che sta percorrendo la strada che porta da Pretare a Forca di Presta nelle Marche, ferma l’auto per “parlare” ad una volpe ferma a bordo strada.

L’uomo prima chiede alla volpe: “Allora? A tu per tu con me? Sei ferita? Quanto sei bella. Vieni qua. Non mi dare un morso però eh. Se fai la brava ti do una mererndina. Te la vado a prendere non ti muovere. Vienila a prendere”. L’animale annusa la merendina, una crostatina al cioccolato, poi l’afferra con la bocca e se ne va verso il bosco. L’automobilista dice scherzando: “Grazie eh”.

Il filmato è stato postato sul canale Facebook “Quando la terra trema” ed è stato poi postato su Youtube da Repubblica.

E’ possibile addomesticare una volpe?

Il filmato solleva una questione di cui si discute da sempre. E’ possibile addomesticare una volpe? A porsi per primo l’interrogativo fu il genetista sovietico Dmitry K. Belyaev che alla fine degli anni Sessanta iniziò a sperimentare l’allevamento di questi esemplari e riuscì a fare qualcosa che per molti, fino a quel momento, era qualcosa di inaudito: addomesticò le volpi.

Al giorno d’oggi, l’Istituto di Citologia e Genetica in Novosibirsk in Siberia, continua ad addomesticare volpi, il cui comportamento può arrivare ad essere simile a quello di un cane. Non sono aggressive, si adattano agli spazi, sono intelligenti e rispondono agli ordini del loro proprietario.

Fonte: Repubblica, Youtube