SYDNEY – La polizia di Sydney è stata costretta ad inseguire, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un wallaby che se andava a spasso su uno dei ponti più lunghi della città australiana.

Il marsupiale di piccola taglia è stato protagonista di un video che, dopo essere stato postato su Facebook dalla polizia ha riscosso molto successo. Gli agenti hanno provato più volte a fermarsi per provare a prendere l’animale che ogni volta è sempre ripartito probabilmente per via dello spavento.