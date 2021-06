Wasabi è il cane più bello d’America. Si tratta di un cane razza pechinese: l’animale ha battuto più di 2500 candidati. Wasabi ha tre anni ed ha conquistato il posto più alto al Westminster Kennel Club Dog Show, il più importante concorso canino degli Stati Uniti.

Wasabi, il cane più bello d’America in finale batte un whippet e un bulldog francese

L’animale ha sconfitto in finale un whippet di nome Bourbon, un bulldog francese, un pastore inglese, un pointer tedesco a pelo corto, un Samoiedo e un West Highland white terrier.

La competizione in questione è molto antica: la prima edizione risale al 1877. Quest’anno, a causa del Covid, per la prima volta nello storia lo show non si è svolto al Madison Square Garden di Manhattan ma in una tenuta alla periferia di Tarrytown. Sempre a causa del coronavirus la sfilata è stata spostata a giugno da febbraio per essere svolta all’aperto e in sicurezza.

Westminster Kennel Club Dog Show, ammesse 200 razze di cani

Il concorso è aperto a oltre 200 diverse razze. I cani devono essere puri. Wasabi ha il suo allenatore: si teatta di David Fitzpatrick, lo stesso che aveva già allenato Malachy, il nonno di Wasabi, portandolo alla vittoria in quello stesso concorso nel 2012.

A proposito del cane, Fitzpatrick ha detto: “Ha lo spettacolo nel sangue. Rientra negli standard della sua razza. Ha quel qualcosa in più, qualcosa che lo fa distinguere dagli altri cani”. Ora, per festeggiare, Wasabi “potrà mangiare un file mignon. E io brinderò con lo champagne” ha concluso il suo allenatore.