Ucciso dai leoni che amava e rieducava a sopravvivere allo stato selvaggio. E’ morto così West Mathewson, noto ambientalista sudafricano.

Tragico incidente nei pressi del famoso Kruger National Park in Sudafrica, nel quale West Mathewson, un noto ambientalista sudafricano, ha perso la vita, sbranato da due leonesse bianche che lo hanno attaccato sotto gli occhi della moglie, impotente.

L’emittente Bbc ha riferito che il 69enne è morto per le ferite inferte dai due felini – di nome Demi e Tanner – cresciuti dal conservazionista sin dalla loro nascita.

L’incidente si è verificato all’interno del ranch Lion Tree Top Lodge di Hoedspruit – cittadina in Sudafrica vicina al Kruger National Park – gestito dallo stesso Mathewson.

Come succedeva spesso, l’uomo stava giocando con le leonesse, quando una sarebbe diventata aggressiva con l’altra, rivolgendo poi la sua attenzione contro Mathewson, soprannominato “Uncle West”.

La drammatica scena è accaduta sotto gli occhi di sua moglie, Gill, 65 anni, che in vano ha cercato di distrarre le leonesse, ma le ferite troppo profondi non hanno lasciato scampo al marito.

“West amava quei felini tanto quanto amava i suoi figli e trascorreva gran parte della giornata con loro. Non intendevano fargli del male ed è stato solo un tragico incidente”, ha comunicato un portavoce del ranch Lion Tree Top Lodge.

Le leonesse bianche, specie in via di estinzione, sono state tranquillizzate dopo l’attacco e trasferite in un apposito centro dove continueranno a vivere, del resto come avrebbe voluto il loro “Uncle West”. (fonte AGI)